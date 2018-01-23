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الثلاثاء 23/يناير/2018 - 12:00 م

شيرين القشيري تنضم لقناة «dmc news»

الإعلامية شيرين
الإعلامية شيرين القشيري
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2031211

انضمت الإعلامية شيرين القشيري إلى شاشة dmc news الإخبارية، وكانت القشيري قد عملت لفترة بقناة Cbc Extra قبل الانتقال إلى dmc news، حيث يجرى العمل على قدم وساق داخل شبكة قنوات dmc للانتهاء من التحضيرات الخاصة بإطلاق القناة الإخبارية، المقرر إطلاقها شهر فبراير المقبل.

يذكر أن القشيرى سبق وأن عملت في التليفزيون المصري بـ«قناة النيل للأخبار»، حيث إنها أحد أبناء التليفزيون المصرى، وتعمل فى مجال الأخبار منذ 15 عامًا.

وبذلك تشتمل قائمة مذيعي dmc news على كل من معتزة مهابة، عمرو خليل، محمد عبدالرحمن، إيمان عبدالباقي، أحمد بشتو، دينا عصمت، هيثم سعودي، دينا الوكيل، هبة جلال، ليلى عمر، إيناس أنور، بالإضافة إلى مذيعي النشرات الإخبارية ووجوه شبابية جديدة تم تدريبها استعدادًا للظهور على الشاشة.

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