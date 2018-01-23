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الثلاثاء 23/يناير/2018 - 11:56 ص

«مدبولى»: تنفيذ 36456 وحدة إسكان اجتماعى ببدر وسكن مصر

الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان
محمد إبراهيم
dostor.org/2031205

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه يجري تنفيذ 35184 وحدة سكنية (1466 عمارة) بالإسكان الاجتماعى بمدينة بدر، بالأحياء (5 – 6 – 7) ومركز المدينة، كما يجرى تنفيذ 1272 وحدة سكنية (53 عمارة)، بمشروع "سكن مصر".

وأضاف مدبولى في بيان له منذ قليل، أنه تم أيضًا تخصيص 10 آلاف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بالحى الخامس، وتم تسليم 7 آلاف وحدة منها، ويجرى تسليم باقى الوحدات المُخصصة تباعًا، بجانب طرح وحدات سكنية بمشروع «دار مصر» بالإسكان المتوسط للعاملين بالخارج، وتم أيضًا الانتهاء من تنفيذ 42 عمارة بها (ألف وحدة سكنية + 8 وحدات إدارية وتجارية)، والمخصصة للعاملين بالمدابغ، والانتهاء من تنفيذ المرافق والطرق لـ112 وحدة صناعية خاصة بهيئة التنمية الصناعية في المدينة.

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