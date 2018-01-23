فصائل غزة تدعو لتصعيد الانتفاضة ردًا على زيارة «بنس»

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، لمدينة القدس المحتلة عدائية وتمثل وقاحة وإصرار من الإدارة الأمريكية على استفزاز مشاعر أبناء الشعب الفلسطيني والأمة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، داعية لتصعيد الانتفاضة والمسيرات حتى إسقاطه.



وشددت الفصائل في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة غزة اليوم الثلاثاء، على أن الإدارة الأمريكية وضعت نفسها في خندق معاد للشعب الفلسطيني، بانحيازها الكامل للاحتلال الاسرائيلي.



وحذر القيادي في حركة المقاومة حماس إسماعيل رضوان من أي لقاءات لشخصيات أو مسئولين فلسطينيين مع نائب ترامب تحت أي عنوان من العناوين، مؤكدا أن إجراء أي لقاء يمثل طعنة لتضحيات الشعب الفلسطيني وتمريرا لصفقة القرن وخيانة للقضية.



كما أكد رضوان الرفض الفصائلي للابتزاز الأمريكي والقاضي بتقليص الدعم لوكالة الغوث أونروا، مؤكدًا أن فلسطين والقدس لا تقايض بالمال ولا تباع بالمليارات.



وطالب رضوان الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر إلى توفير الموازنات المطلوبة لأونروا وعدم السماح باستمرار الغطرسة الأمريكية.



وطالبت الفصائل باستمرار الحراك الوطني والشعب على مستوى الوطن، وتصعيد الانتفاضة والمقاومة بكافة أشكالها في الضفة الغربية والقدس لإسقاط قرار ترامب.



كما دعت الفصائل إلى تحقيق الوحدة الوطنية والتسريع في خطوات المصالحة ورفع العقوبات عن الشعب الفلسطيني في غزة، وإعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية حسب اتفاقات القاهرة.



ودعت الفصائل أيضا الأمة العربية والإسلامية إلى دعم أهل القدس واستمرار المسيرات الشعبية في كل جمعة لإسقاط قرار ترامب.