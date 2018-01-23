القاهرة : الثلاثاء 23 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة يصاحبه سقوط أمطار
06:13 ص

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا فى قضية إرهاب سيناء
01:33 ص

الشيوخ الأمريكى يُصوت لصالح تمديد موازنة الحكومة حتى 8 فبراير
12:45 ص

الصحة تستعد لتأمين ذكرى 25 يناير بـ 3100 سيارة إسعاف ومروحيتين
12:11 ص

اليوم.. الحكم على «إغراء» بطلة كليب «أنا عايزه واحد»
11:41 م

5 مواقف غريبة في ملاعب الكرة.. إشارة حسام حسن ليست الأولى
08:13 م

متهمان بصناعة المتفجرات: «تعلمنا من جوجل ويوتيوب»
07:55 م

نائبة محافظ الجيزة: العشوائيات تقلصت إلى 18 منطقة.. ونعمل على تطويرها
06:40 م

7 فتيات يتسببن في انتحار شاب بحلوان
06:21 م

أفلام وثائقية للاحتفاء بـ3 مناسبات قبطية في 2018
03:48 م

«خد فكرة واشتري بكرة».. مقترح لتطوير الوكالات المنسية (فيديو)
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم مثير للأتربة يصاحبه سقوط أمطار
عالم
الثلاثاء 23/يناير/2018 - 11:56 ص

فصائل غزة تدعو لتصعيد الانتفاضة ردًا على زيارة «بنس»

مايك بنس
مايك بنس
مروة عنبر
dostor.org/2031204

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، لمدينة القدس المحتلة عدائية وتمثل وقاحة وإصرار من الإدارة الأمريكية على استفزاز مشاعر أبناء الشعب الفلسطيني والأمة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، داعية لتصعيد الانتفاضة والمسيرات حتى إسقاطه.

وشددت الفصائل في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة غزة اليوم الثلاثاء، على أن الإدارة الأمريكية وضعت نفسها في خندق معاد للشعب الفلسطيني، بانحيازها الكامل للاحتلال الاسرائيلي.

وحذر القيادي في حركة المقاومة حماس إسماعيل رضوان من أي لقاءات لشخصيات أو مسئولين فلسطينيين مع نائب ترامب تحت أي عنوان من العناوين، مؤكدا أن إجراء أي لقاء يمثل طعنة لتضحيات الشعب الفلسطيني وتمريرا لصفقة القرن وخيانة للقضية.

كما أكد رضوان الرفض الفصائلي للابتزاز الأمريكي والقاضي بتقليص الدعم لوكالة الغوث أونروا، مؤكدًا أن فلسطين والقدس لا تقايض بالمال ولا تباع بالمليارات.

وطالب رضوان الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر إلى توفير الموازنات المطلوبة لأونروا وعدم السماح باستمرار الغطرسة الأمريكية.

وطالبت الفصائل باستمرار الحراك الوطني والشعب على مستوى الوطن، وتصعيد الانتفاضة والمقاومة بكافة أشكالها في الضفة الغربية والقدس لإسقاط قرار ترامب.

كما دعت الفصائل إلى تحقيق الوحدة الوطنية والتسريع في خطوات المصالحة ورفع العقوبات عن الشعب الفلسطيني في غزة، وإعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية حسب اتفاقات القاهرة.

ودعت الفصائل أيضا الأمة العربية والإسلامية إلى دعم أهل القدس واستمرار المسيرات الشعبية في كل جمعة لإسقاط قرار ترامب.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

إرهابي ليبى يعترف بالمشاركة فى 50 عملية اغتيال ضد الجيش

منذ اسبوع

صحيفة إماراتية: الدوحة تقف وراء الهجوم على قاعدة معيتيقة الليبية

منذ أقل من شهر

دفن 31 جثة مجهولة الهوية في ليبيا

منذ أقل من شهر

إجراءات جديدة لصالح العاطلين عن العمل والفقراء فى تونس

منذ أقل من شهر

مواجهات عنيفة بين قوات هادي والحوثيين بتعز والجوف اليمنية

منذ أقل من شهر

ميليشيات الحوثى تنهب شركات الصرافة فى صنعاء

الآن

روسيا تخاطب مصر لزيادة صادرات البطاطس

السجن 15 عاما لـ«حدث» قتل شقيقته في العجوزة لكشفها تحرشه بها

«البترول» تطرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز والزيت الخام بالبحر المتوسط

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب إندونيسيا

الأكثر قراءة

فى عيد ميلادها.. بدايات عايدة رياض وقصتها مع قضية الدعارة

رجب حميدة يستقيل من حزب «عنان» وينضم لحملة «السيسي»

تنفيذ حكم الإعدام في عنصر إرهابي متورط باغتيال ضابط بالإسكندرية

أستاذة جامعية: الشعب المصري يجني ثمار إنجازات السيسي

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ المنيا يشهد حفل تكريم أوائل مدارس القرآن

محافظ جنوب سيناء يلتقى 55 مواطنًا لحل مشاكلهم (صور)

«السيسى» يزور المنطقة الصناعية ببنى سويف.. ويفتتح عددًا من المشروعات

بالصور.. ضبط عصائر منتهية الصلاحية فى الضبعة بمطروح

نجم الساعة

الأربعاء.. خسوف كلي للقمر لأكثر من 5 ساعات

الأكثر قراءة

فى عيد ميلادها.. بدايات عايدة رياض وقصتها مع قضية الدعارة

رجب حميدة يستقيل من حزب «عنان» وينضم لحملة «السيسي»

تنفيذ حكم الإعدام في عنصر إرهابي متورط باغتيال ضابط بالإسكندرية

أستاذة جامعية: الشعب المصري يجني ثمار إنجازات السيسي

كشكول

"الأبنية التعليمية: 45 مدرسة يابانية جاهزة للعام الدراسي الجديد

انطلاق فعاليات مؤتمر "المخرجات البحثية لتعميق التصنيع المحلى"

عاملون بالجامعات يشكون للمالية تأخر ظهور "صندوق تحسين الأجـور"

المنوفية الأزهرية: انتهاء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

آداب عين شمس تبدأ حملة "أنا متطوع" فى معرض الكتاب

منوعات

بـ424 مليون إسترلينى.. دبى تفتتح أول فندق بغابات مطيرة (صور)

كلب يقتل صاحبه رميًا بـ«الرصاص»

فتاة مراهقة تطلق النار على إحدى المدارس الثانوية

المثقف

دخول الأطفال وأسر الشهداء معرض الكتاب مجانًا

ولاد الكار

محمد عبدالرحمن: «الكتاب صفر» أول سطر نحو الإبداع.. أسّست صناعة الترفيك الحلال في «إعلام. أورج».. وحُلمي كان السّير في طريق جلال عامر لكني تراجعت (حوار)

الأبراج اليوم

«وحدى لكن ونسان».. أبراج الوحدة عندها حياة

الصحة

«ضمور المهبل».. أعراضه وأسبابه

الدستور على فيسبوك
ads