الرى: نسبة العجز الحالى فى الموارد المائية 90%

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن العجز الحالي في الموارد المائية فى مصر، والذي يمثل 90% يتم سده من خلال إعادة تدوير المياه بنسبة ٢٥٪ من الاستخدام الحالي، بالإضافة إلى استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز.



وأوضح وزير الرى، خلال كلمته فى افتتاح الملتقى الثالث للمياه لدول البحر المتوسط، أنه تم بناء العديد من السدود فى دول القارة الإفريقية وحوض النيل، لكنها تمت بالتوافق بين الدول الأعضاء فى حوض النيل، خاصة أنها لم تهدد حصة دولتي المصب، مؤكدًا أن ما يحدث بشأن بناء سد النهضة على العكس من ذلك، لتأثيره سلبيا على مصر، مطالبًا بضرورة استمرار بحث التأثيرات السلبية له خاصة من إثيوبيا.