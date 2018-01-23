القوات الشرعية فى اليمن تفتح جبهة جديدة بـ«رازح»

أعلن المركز الإعلامي التابع للجيش الوطني اليمني، أن القوات الشرعية ورجال القبائل، فتحوا جبهة جديدة في منطقة "رازح" الحدودية شمال غربي محافظة صعدة.



وقال قائد اللواء السادس حرس حدود، العميد حسين حسان الغمري، اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبال الأزهور، وسلسلة جبال الفلج، وتلة الرخم، ووادي شعيب، في مديرية رازح، مشيرا إلى أن المعارك متواصلة بمشاركة أبناء القبائل الذين انتفضوا ضد الميليشيات لمساندة الجيش وبدعم جوي من طائرات التحالف، مؤكدًا أنه لم يتبق لوصول قوات الجيش الوطني إلى مركز مديرية "رازح" سوى 4 كيلومترات.



من ناحية أخرى، تواصل قوات الشرعية، بمساندة التحالف، تقدمها نحو سلسلة جبال الظهرة، لتحريرها من الميليشيات الحوثية التي تستغلها في تخزين الأسلحة والذخائر وتنفيذ هجماتها على المناطق المدنية.



في سياق آخر، يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوزيع سلال غذائية وملابس على المواطنين، داخل المناطق التي تم تحريرها من قِبل قوات الشرعية.