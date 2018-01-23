تيلرسون ولودريان يناقشان الاتفاق النووى الإيرانى

قالت شبكة "فري أوروبا"، إنّ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، سيجتمع اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، في باريس، المحطة الثانية من جولته التي تستمر أسبوعًا بأوروبا، فيما أشارت إلى أنّ الاتفاق النووي الإيراني والسلوك الإيراني في منطقة الشرق الأوسط من النقاط المهمة التي سيتناقشان بها.



ولفتت الشبكة إلى أنّ تقدم دعم أوروبا لطهران يمكن أن يمنع الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، جاء ذلك عقب تصريحات تيلرسون خلال اجتماعه مع كبار المسئولين البريطانيين في لندن أمس الإثنين.



وكان لو دريان اتهم، أمس الإثنين، طهران بعدم احترام جزء من قرار الأمم المتحدة الذى يدعو طهران إلى الامتناع عن العمل على الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رءوس نووية.



فى وقت سابق من هذا الشهر قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنّه يرغب فى العمل مع الحلفاء والكونجرس الأوروبيين لتحديد ما وصفه بـ"العيوب الكارثية" فى الاتفاق النووى الذى وقع فى عام 1995 مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.



وحذر ترامب من أنّ واشنطن ستنسحب من الاتفاق الذى يحد من برنامج إيران النووى مقابل تخفيف العقوبات الدولية؛ إذا لم يتم تعزيز شروط الاتفاق خلال أربعة أشهر.



وقد استبعدت طهران إجراء تغييرات فى الاتفاق، بينما أغلقت الدول الأخرى الموقعة وهى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، صفوفها تأييدًا للاتفاق.



ونقلت الشبكة عن تيلرسون، في مقابلة مع رئيس الوزراء البريطاني تيريزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون، أمس الإثنين، أنهما اتفقا على تشكيل فريق عمل من الخبراء حول إصلاح الخلل في الاتفاق النووي.



وقال تيلرسون للصحفيين، فى إشارة إلى مجموعة من الدول من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا: "أعتقد أن هناك وجهة نظر مشتركة بين المجموعة الثالثة حول وجود بعض مجالات الاتفاق أو بعض مجالات سلوك إيران التى يجب معالجتها".