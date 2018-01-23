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الثلاثاء 23/يناير/2018 - 11:50 ص

تعيين محمد إبراهيم عميدًا لحقوق طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية - شريف عبد الغنى
dostor.org/2031193

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بتجديد تعيين الدكتور محمد إبراهيم على محمد، أستاذ القانون التجارى، عميدًا لكلية الحقوق بالجامعة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 20 يناير الحالى.

يذكر أن الدكتور محمد إبراهيم من مواليد 6 يونيو 1966 حصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 1988، وعين معيدًا بالكلية فى أغسطس عام 1991، وتدرج فى الوظائف العلمية حتى أستاذًا فى 17 يناير 2012 ثم عميدًا للكلية فى ديسمبر 2014 انتهت الشهر الماضى، وتم التجديد له لمدة 3 سنوات أخرى.

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