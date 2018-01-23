تنفيذ حكم الإعدام في عنصر إرهابي متورط باغتيال ضابط بالإسكندرية

أكد مصدرأمني، أن قطاع السجون، نفَّذ - صباح اليوم - حكم الإعدام، في المتهم "محمد أحمد محمد أبوسريع" أحد العناصر الإرهابية المتورطين في القضية رقم 297 جنايات غرب الإسكندرية، قتل ضابط جيش بالإسكندرية.



وأضاف المصدر، أن تنفيذ حكم الإعدام بشأن الحكم الصادر ضده؛ جاء بعد مراجعة النائب العام، وبحضور "ممثلي النيابة العامة، ومأمور سجن برج العرب، وقيادات السجون".



يذكر أن قطاع السجون، نفَّذَ- في 26 ديسمبر 2017- حكم الإعدام بحق 15 متهمًا من خلية "أنصار بيت المقدس"، والمتورطين في أعمال عنف بسيناء.