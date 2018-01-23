إخلاء محطة سكة حديد فى وسط لندن بسبب تسرب غاز

أغلق رجال الإطفاء بمحطة سكك حديد «تشارينج كروس» في وسط لندن، وأخلوا المناطق المحيطة بها، بعد اكتشاف تسرب غاز طبيعي.



وطالبت السلطات، المواطنين، بالابتعاد عن منطقة ستراند بالقرب من ساحة الطرف الأغر، بعدما تم إجلاء نحو 1450 شخصًا من الفنادق والشركات في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.



وقالت خدمة شرطة العاصمة: «إنه من المتوقع أن يستمر الاضطراب لبعض الوقت، وإن الطرق في المنطقة ما زالت مغلقة».



وقال فريق الإطفاء: «إن الاضطراب نجم عن ارتفاع مستويات الغاز الطبيعي، الذي ينطلق من خط غاز مكسور في شارع كرافن، وإن هذه هى المرة الثانية في الأسابيع الأخيرة التي يتسبب تسرب غاز في حدوث اضطراب في وسط لندن، إذ وقع حادث آخر في وستمنستر في التاسع من يناير».

