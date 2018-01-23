جامعة أسوان ومؤسسة مصر الخير تنظمان قافلة طبية لأهالى حلايب وشلاتين

نظمت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية شاملة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، لدعم أهالى حلايب وأبورماد وشلاتين.



وتشمل القافلة الطبية تخصصات جراحة وأطفال وباطنة وجلدية وعظام ونساء وتوليد وتخدير، بحضور الدكتور أحمد خليل، نائب رئيس الجامعة، والدكتور عبدالله العبيدى، مدير المستشفيات الجامعية، وحسين عبداللطيف، أمين عام الجامعة.



وأكد الدكتور غلاب رئيس الجامعة على أهمية دور القوافل الطبية وخاصة إلى منطقة حلايب وشلاتين التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، ولا نغفل دور الجامعة تجاه المجتمع وأهالينا من حيث الدور التوعوى والثقافى والطبى.



من جانبه، أضاف الدكتور خليل، نائب رئيس الجامعة، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقوم بتشريح أهم القضايا التي تهم المواطن والقيام بعلاجها وتقديم الحلول الإيجابية.



بينما أشار الدكتورعبدالله العبيدى إلى أنه وفقًا لأعداد قافلة طبية بمختلف التخصصات، تم اختيار الأطباء المشاركين وتزويد القافلة الطبية من الأدوية اللازمة من مؤسسة مصر الخير.