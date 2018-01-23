وكيل «تعليم بورسعيد» يشهد انطلاق فعاليات التدريب على التنمية المستدامة

شهد الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات التدريب على استراتيجيات التنمية المستدامة، تحت عنوان "رؤية مصر ٢٠٣٠"، المقام على مسرح مدرسة الخلفاء الراشدين صباح اليوم.



يستهدف التدريب الإخصائيين الاجتماعيين، والمنسقين الإعلاميين، ومديرى المدارس، وإدارة بورفؤاد التعليمية، ويهدف إلى إلقاء الضوء على استراتيجية التنمية بمحاورها المتعددة، ومنها محور التعليم كركيزة للتنمية الشاملة فى مصر.



وجه وكيل الوزارة، بتعميم هذا التدريب على مستوى إدارات ومدارس في بورسعيد، لتوعية المستهدفين وتبصيرهم بالإنجازات القومية خلال إجازة نصف العام الدراسي الجاري.