رئيس الوزراء العراقى: تركيا تتعامل بازدواجية فى الملف الكردى

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تعاملت بازدواجية بشأن الملف الكردى، مشيرًا إلى أن الوجود العسكرى التركى فى العراق هو وجود رمزى.



وقال العبادى "إن الأتراك كانوا يتعاملون بازدواجية في الملف الكردى، فكانوا يدعمون أكراد العراق ويتعاملون معهم خارج إطار الحكومة الاتحادية فيما يمنعون حقوق الأكراد الأتراك عندهم، حتى جاءت قضية الاستفتاء وشعروا بالتهديد فتغيرت وجهة نظر الأتراك نحو التقارب مع الحكومة المركزية فى بغداد». مضيفًا: «أنّ ذلك لا يعنى موقفًا سلبيًا من الحكومة الاتحادية ضد الأكراد العراقيين، بل إنهم مواطنون في بلدهم لهم حقوق المواطنة وعليهم واجباتها».



وأوضح أن الأتراك لديهم مخاوف كبيرة من منظمة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مؤكدا أن العراق لا يدعم هذه المنظمة ولا يريدها أن تتخذ من الأراضى العراقية منطلقًا للاعتداء على تركيا.