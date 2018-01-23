القاهرة : الثلاثاء 23 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة يصاحبه سقوط أمطار
06:13 ص

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا فى قضية إرهاب سيناء
01:33 ص

الشيوخ الأمريكى يُصوت لصالح تمديد موازنة الحكومة حتى 8 فبراير
12:45 ص

الصحة تستعد لتأمين ذكرى 25 يناير بـ 3100 سيارة إسعاف ومروحيتين
12:11 ص

اليوم.. الحكم على «إغراء» بطلة كليب «أنا عايزه واحد»
11:41 م

5 مواقف غريبة في ملاعب الكرة.. إشارة حسام حسن ليست الأولى
08:13 م

متهمان بصناعة المتفجرات: «تعلمنا من جوجل ويوتيوب»
07:55 م

نائبة محافظ الجيزة: العشوائيات تقلصت إلى 18 منطقة.. ونعمل على تطويرها
06:40 م

7 فتيات يتسببن في انتحار شاب بحلوان
06:21 م

أفلام وثائقية للاحتفاء بـ3 مناسبات قبطية في 2018
03:48 م

«خد فكرة واشتري بكرة».. مقترح لتطوير الوكالات المنسية (فيديو)
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم مثير للأتربة يصاحبه سقوط أمطار
عالم
الثلاثاء 23/يناير/2018 - 11:42 ص

رئيس الوزراء العراقى: تركيا تتعامل بازدواجية فى الملف الكردى

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
أ ش أ
dostor.org/2031182

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تعاملت بازدواجية بشأن الملف الكردى، مشيرًا إلى أن الوجود العسكرى التركى فى العراق هو وجود رمزى.

وقال العبادى "إن الأتراك كانوا يتعاملون بازدواجية في الملف الكردى، فكانوا يدعمون أكراد العراق ويتعاملون معهم خارج إطار الحكومة الاتحادية فيما يمنعون حقوق الأكراد الأتراك عندهم، حتى جاءت قضية الاستفتاء وشعروا بالتهديد فتغيرت وجهة نظر الأتراك نحو التقارب مع الحكومة المركزية فى بغداد». مضيفًا: «أنّ ذلك لا يعنى موقفًا سلبيًا من الحكومة الاتحادية ضد الأكراد العراقيين، بل إنهم مواطنون في بلدهم لهم حقوق المواطنة وعليهم واجباتها».

وأوضح أن الأتراك لديهم مخاوف كبيرة من منظمة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مؤكدا أن العراق لا يدعم هذه المنظمة ولا يريدها أن تتخذ من الأراضى العراقية منطلقًا للاعتداء على تركيا.

موضوعات متعلقة

زيارة مرتقبة من كردستان إلى بغداد.. غدًا

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

الشيوخ الأمريكى يُصوت لصالح تمديد موازنة الحكومة حتى 8 فبراير

منذ يومين

التحالف العربي: الحوثيون حاولوا استهداف مضيق باب المندب

منذ يومين

أرض الأشباح «1»: في السودان.. مَنْ يحرك فتنة الأشقاء؟

منذ يومين

منظمة التعاون الإسلامي تدين سياسات إيران في اليمن

منذ 4 أيام

«خطة ترامب للسلام» تتجاهل تحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من المدن المحتلة

منذ 4 أيام

أمريكا: لن نصرف مساعدات غذائية للفلسطينيين

الآن

روسيا تخاطب مصر لزيادة صادرات البطاطس

السجن 15 عاما لـ«حدث» قتل شقيقته في العجوزة لكشفها تحرشه بها

«البترول» تطرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز والزيت الخام بالبحر المتوسط

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب إندونيسيا

الأكثر قراءة

فى عيد ميلادها.. بدايات عايدة رياض وقصتها مع قضية الدعارة

رجب حميدة يستقيل من حزب «عنان» وينضم لحملة «السيسي»

تنفيذ حكم الإعدام في عنصر إرهابي متورط باغتيال ضابط بالإسكندرية

زلزال شديد يضرب ألاسكا وينذر بـ«تسونامي»

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ المنيا يشهد حفل تكريم أوائل مدارس القرآن

محافظ جنوب سيناء يلتقى 55 مواطنًا لحل مشاكلهم (صور)

«السيسى» يزور المنطقة الصناعية ببنى سويف.. ويفتتح عددًا من المشروعات

بالصور.. ضبط عصائر منتهية الصلاحية فى الضبعة بمطروح

نجم الساعة

الأربعاء.. خسوف كلي للقمر لأكثر من 5 ساعات

الأكثر قراءة

فى عيد ميلادها.. بدايات عايدة رياض وقصتها مع قضية الدعارة

رجب حميدة يستقيل من حزب «عنان» وينضم لحملة «السيسي»

تنفيذ حكم الإعدام في عنصر إرهابي متورط باغتيال ضابط بالإسكندرية

زلزال شديد يضرب ألاسكا وينذر بـ«تسونامي»

كشكول

الملاحي : 7700 مبعوث لمصر في الخارج.. و1500 أخرين خلال أيام

"الأبنية التعليمية: 45 مدرسة يابانية جاهزة للعام الدراسي الجديد

انطلاق فعاليات مؤتمر "المخرجات البحثية لتعميق التصنيع المحلى"

عاملون بالجامعات يشكون للمالية تأخر ظهور "صندوق تحسين الأجـور"

المنوفية الأزهرية: انتهاء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

منوعات

بـ424 مليون إسترلينى.. دبى تفتتح أول فندق بغابات مطيرة (صور)

كلب يقتل صاحبه رميًا بـ«الرصاص»

فتاة مراهقة تطلق النار على إحدى المدارس الثانوية

المثقف

دخول الأطفال وأسر الشهداء معرض الكتاب مجانًا

ولاد الكار

محمد عبدالرحمن: «الكتاب صفر» أول سطر نحو الإبداع.. أسّست صناعة الترفيك الحلال في «إعلام. أورج».. وحُلمي كان السّير في طريق جلال عامر لكني تراجعت (حوار)

الأبراج اليوم

«وحدى لكن ونسان».. أبراج الوحدة عندها حياة

الصحة

«ضمور المهبل».. أعراضه وأسبابه

الدستور على فيسبوك
ads