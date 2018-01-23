10 فبراير.. تكريم الفيشاوى ولبلبة وجميل راتب فى مهرجان جمعية الفيلم

أعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم عن قائمة المكرمين في دورته الـ44، والمقرر إقامتها خلال الفترة من السبت 27 يناير إلى السبت 10 فبراير المقبل، وقررت هيئة المهرجان تكريم كل من:



"فاروق الفيشاوى، لبلبة، جميل راتب، المخرج الفلسطينى غالب شعث، المخرج محمد نبيه، الناقد الفنى شوقى على، الناقد والباحث محمود على، والناقدة إيريس نظمي".



وقد قررت إدارة المهرجان تأجيل التكريمات إلى حفل الختام يوم السبت 10 فبراير بالتزامن مع توزيع جوائز المهرجان.



على صعيد متصل يجرى حاليًّا الاستفتاء لاختيار أحسن 7 أفلام عُرضت تجاريًّا خلال عام 2017 لتشارك بفعاليات المهرجان.



يُذكر أن مهرجان جمعية الفيلم السنوى الـ44 للسينما المصرية يقام برعاية ودعم وزارة الثقافة ونقابة المهن السينمائية، ويرأس المهرجان مدير التصوير السينمائى محمود عبدالسميع.