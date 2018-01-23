القاهرة : الثلاثاء 23 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة يصاحبه سقوط أمطار
06:13 ص

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا فى قضية إرهاب سيناء
01:33 ص

الشيوخ الأمريكى يُصوت لصالح تمديد موازنة الحكومة حتى 8 فبراير
12:45 ص

الصحة تستعد لتأمين ذكرى 25 يناير بـ 3100 سيارة إسعاف ومروحيتين
12:11 ص

اليوم.. الحكم على «إغراء» بطلة كليب «أنا عايزه واحد»
11:41 م

5 مواقف غريبة في ملاعب الكرة.. إشارة حسام حسن ليست الأولى
08:13 م

متهمان بصناعة المتفجرات: «تعلمنا من جوجل ويوتيوب»
07:55 م

نائبة محافظ الجيزة: العشوائيات تقلصت إلى 18 منطقة.. ونعمل على تطويرها
06:40 م

7 فتيات يتسببن في انتحار شاب بحلوان
06:21 م

أفلام وثائقية للاحتفاء بـ3 مناسبات قبطية في 2018
03:48 م

«خد فكرة واشتري بكرة».. مقترح لتطوير الوكالات المنسية (فيديو)
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم مثير للأتربة يصاحبه سقوط أمطار
فن
الثلاثاء 23/يناير/2018 - 11:42 ص

10 فبراير.. تكريم الفيشاوى ولبلبة وجميل راتب فى مهرجان جمعية الفيلم

فاروق الفيشاوى، لبلبة،
فاروق الفيشاوى، لبلبة، جميل راتب
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2031181

أعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم عن قائمة المكرمين في دورته الـ44، والمقرر إقامتها خلال الفترة من السبت 27 يناير إلى السبت 10 فبراير المقبل، وقررت هيئة المهرجان تكريم كل من: 


"فاروق الفيشاوى، لبلبة، جميل راتب، المخرج الفلسطينى غالب شعث، المخرج محمد نبيه، الناقد الفنى شوقى على، الناقد والباحث محمود على، والناقدة إيريس نظمي".

وقد قررت إدارة المهرجان تأجيل التكريمات إلى حفل الختام يوم السبت 10 فبراير بالتزامن مع توزيع جوائز المهرجان.

على صعيد متصل يجرى حاليًّا الاستفتاء لاختيار أحسن 7 أفلام عُرضت تجاريًّا خلال عام 2017 لتشارك بفعاليات المهرجان.

يُذكر أن مهرجان جمعية الفيلم السنوى الـ44 للسينما المصرية يقام برعاية ودعم وزارة الثقافة ونقابة المهن السينمائية، ويرأس المهرجان مدير التصوير السينمائى محمود عبدالسميع.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

بالصور.. وائل جسار يتألق في حفل غنائي لأبناء الجنسيات العربية بالقاهرة

منذ اسبوع

بالصور.. تكريم أحمد فهمى فى ندوة «الدستور»

منذ أقل من شهر

بالصور.. هيفاء وهبى بـ«الأسود» فى أحدث جلسة تصوير

منذ أقل من شهر

شاهد.. أول صورة من كواليس «عوالم خفية» للزعيم عادل إمام

منذ أقل من شهر

بالصور.. إطلالة مميزة لـ«هنا الزاهد» فى العرض الخاص لـ«عقدة الخواجة»

منذ أقل من شهر

«وعدٌ أُنْجِزَ فى عام».. فيلم قصير عن كاتدرائية ميلاد المسيح يُذاع اليوم

الآن

روسيا تخاطب مصر لزيادة صادرات البطاطس

السجن 15 عاما لـ«حدث» قتل شقيقته في العجوزة لكشفها تحرشه بها

«البترول» تطرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز والزيت الخام بالبحر المتوسط

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب إندونيسيا

الأكثر قراءة

فى عيد ميلادها.. بدايات عايدة رياض وقصتها مع قضية الدعارة

رجب حميدة يستقيل من حزب «عنان» وينضم لحملة «السيسي»

تنفيذ حكم الإعدام في عنصر إرهابي متورط باغتيال ضابط بالإسكندرية

زلزال شديد يضرب ألاسكا وينذر بـ«تسونامي»

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ المنيا يشهد حفل تكريم أوائل مدارس القرآن

محافظ جنوب سيناء يلتقى 55 مواطنًا لحل مشاكلهم (صور)

«السيسى» يزور المنطقة الصناعية ببنى سويف.. ويفتتح عددًا من المشروعات

بالصور.. ضبط عصائر منتهية الصلاحية فى الضبعة بمطروح

نجم الساعة

الأربعاء.. خسوف كلي للقمر لأكثر من 5 ساعات

الأكثر قراءة

فى عيد ميلادها.. بدايات عايدة رياض وقصتها مع قضية الدعارة

رجب حميدة يستقيل من حزب «عنان» وينضم لحملة «السيسي»

تنفيذ حكم الإعدام في عنصر إرهابي متورط باغتيال ضابط بالإسكندرية

زلزال شديد يضرب ألاسكا وينذر بـ«تسونامي»

كشكول

الملاحي : 7700 مبعوث لمصر في الخارج.. و1500 أخرين خلال أيام

"الأبنية التعليمية: 45 مدرسة يابانية جاهزة للعام الدراسي الجديد

انطلاق فعاليات مؤتمر "المخرجات البحثية لتعميق التصنيع المحلى"

عاملون بالجامعات يشكون للمالية تأخر ظهور "صندوق تحسين الأجـور"

المنوفية الأزهرية: انتهاء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

منوعات

بـ424 مليون إسترلينى.. دبى تفتتح أول فندق بغابات مطيرة (صور)

كلب يقتل صاحبه رميًا بـ«الرصاص»

فتاة مراهقة تطلق النار على إحدى المدارس الثانوية

المثقف

دخول الأطفال وأسر الشهداء معرض الكتاب مجانًا

ولاد الكار

محمد عبدالرحمن: «الكتاب صفر» أول سطر نحو الإبداع.. أسّست صناعة الترفيك الحلال في «إعلام. أورج».. وحُلمي كان السّير في طريق جلال عامر لكني تراجعت (حوار)

الأبراج اليوم

«وحدى لكن ونسان».. أبراج الوحدة عندها حياة

الصحة

«ضمور المهبل».. أعراضه وأسبابه

الدستور على فيسبوك
ads