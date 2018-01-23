غدًا.. «الزيتون التخصصي» تنظم مؤتمرًا عن الالتهاب الرئوي

تنظم مستشفى الزيتون التخصصي غدًا الأربعاء، مؤتمرًا عن الالتهاب الرئوي والجديد في علاجه داخل المستشفى.



يحضر المؤتمر الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور أحمد محيي القاصد رئيس المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حسين فتحي رئيس قسم الصدر بالمستشفى ورئيس المؤتمر، والدكتورة سارة عبدالرءوف مدير قسم التدريب بالمستشفى لتدريب الأطباء على التشخيص المبكر لمرض الالتهاب الرئوي.



ويناقش المؤتمر أحدث طرق العلاج بحضور 500 طبيب وبعض مؤسسات المجتمع المدني من الجامعات والمدارس والملاجئ والجمعيات الأهلية، وذلك لفتح الباب لمشاركة المجتمع المدني في مواجهة المرض وسبل التوعية للوقاية منه.