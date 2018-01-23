القاهرة : الثلاثاء 23 يناير 2018
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الثلاثاء 23/يناير/2018 - 12:03 ص

محافظ المنيا: انتهينا من تخصيص 3 مناطق لوجيستية جديدة بالمحافظة

الدكتور عصام بديوي،
الدكتور عصام بديوي، محافظ المنيا
أحمد أبو المحاسن
dostor.org/2030834

أعلن الدكتور عصام بديوي، محافظ المنيا، عن امتلاك المحافظة عدد كبير من منافذ بيع السلع الغذائية المخصصة ببيع المنتجات الأساسية التي يستهدفها المواطن، منوها حرص الدولة على تعزيز مواطنيها وتوفير احتياجاتهم.

وأضاف بديوي لـ«الدستور»، أن الرئيس كلف المحافظين، بضرورة توفير مناطق لوجيستية في المحافظات، منوها أن التكليف يستهدف انشاء مناطق لتعبئة وتغليف المنتجات التي تنتجها المحافظات، لتوفير الاستهلاك حفاظًا على عدم ارتفاع سعر السلعة لعرضها في الأسواق بمبالغ رمزية في متناول المواطنين.

وكشف عن اتجاه المحافظة للبدء الفوري في تنفيذ تكليف الرئيس، والذي يستهدف الحفاظ على المواطن في المقام الأول، لافتًا إلى أن الهدف من توفير مناطق لوجيستية هو التحكم في ضبط سعر السلعة ومنع التلاعب فيها، قائلا: "الرئيس كلف بتوفير مناطق لوجيستية لمنع التلاعب في الأسعار وتوفير السلعة بسعرها اللي تحدده المحافظة"، موضحا أن المناطق تستهدف الحفاظ على البنية التحتية لشبكة النقل والمواصلات، من خلال التنقل بين مختلف المحافظات، ومنع أحداث تلفيات في الطرق.

وأعلن البديوي، عن تخصيص 3 مناطق لوجيستية بالمحافظة، بهدف إنشاء أجهزة للتعبئة والتغليف داخل المنيا، ضمت المنيا الشمالية، ومنيا المركز، والجنوبية، لافتًا إلى أن المناطق تقع على الطريق الصحراوي الغربي للمحافظة، بهدف إنهاء أزمة التغليف والتعبئة، لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأضاف أن الرئيس وعد بزيارة أخرى لتفقد العمل الميداني على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الاجهزة التنفيذية في المحافظة تواصل وضع المخططات الجديدة لتنفيذ تكليفات الرئيس، بهدف تحسين البنية التحتية والحفاظ على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

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