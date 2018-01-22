القاهرة : الثلاثاء 23 يناير 2018
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الإثنين 22/يناير/2018 - 11:50 م

شكري يعود من الرياض بعد المشاركة في اجتماع دعم الشرعية في اليمن

شكري
شكري
dostor.org/2030824

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، سامح شكري وزير الخارجية قادما من الرياض بعد زيارة للسعودية استغرقت يوما واحدا شارك خلالها فى فعاليات الاجتماع الوزارى لتحالف دعم الشرعية فى اليمن.
وبحث الاجتماع آخر التطورات على الساحة اليمنية وزيادة المساعدات التى تقدم للشعب اليمنى وسبل التوصل إلى حل سياسى للأزمة اليمنية.

وأعلن البيان الختامى لاجتماع وزراء خارجية التحالف، إطلاق عملية إنسانية شاملة لإغاثة الشعب اليمنى تشمل عدة إجراءات، وقرر التحالف زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، على جانب فتح معبر الخضراء على الحدود السعودية اليمنية لتسهيل إيصال المساعدات.

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