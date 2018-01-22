جورج إسحاق: كل ما جاء بالدستور من مواد عن المواطنة لا تطبق

«كل ما جاء بالدستور من مواد عن المواطنة لا تطبق».. بهذه الكلمات عبر جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أسفه حيال تراجع اهتمام الدولة بتفعيل مواد المواطنة بالدستور المصري بندوة «الدولة الوطنية والدولة المدنية» بالصالون الثقافي العربي، مساء اليوم الإثنين، بالمجلس الأعلى للثقافة.



وأكد «إسحاق» خلال مشاركته بمداخلة على هامش الندوة، ضرورة أن نسعى دومًا لاستخدام لفظ «المواطنة»، ونسعى إلى تطبيقها كما جاء في ديباجة الدستور المصري.



شارك في الندوة الدكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة، والكاتب الصحفي حسين عبدالرازق، وزوجته الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، والدكتور محمد الخولي، والدكتور محمد عفيفي، ونخبة من المفكرين والباحثين والمتخصصين.