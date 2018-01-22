تعرف على موعد عرض الحلقات المتبقية من «سلسال الدم»

كشف مصدر مقرب من أسرة مسلسل «سلسال الدم» موعد عرض الحلقات المتقبة من الجزء الرابع من العمل، الذي انتهى عرضه مؤخرًا.



وأكد المصدر أن القناة حدّدت يوم 5 فبراير المقبل ليكون أول أيام عرض الحلقات المتبقية من العمل، وتشهد الحلقات التي سيتم عرضها تطورًا كبيرًا ومفاجآت عملاقة وأحداث لم تكن ليتوقعها الجمهور.



«سلسال الدم» بطولة عبلة كامل ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي وأحمد بدير وراندا البحيري ومنة فضالي وكريم كوجاك وأميرة هاني، ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.