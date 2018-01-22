القاهرة : الثلاثاء 23 يناير 2018
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الإثنين 22/يناير/2018 - 11:03 م

حبس عاطلين متهمين باختطاف تاجر خردوات بالساحل 4 أيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2030797

قررت نيابة الساحل الجزئية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بمحاولة اختطاف بائع خردوات، لوجود خلافات مالية بينهم، وكلّفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل من صاحب مقهى كائن بميدان فيكتوريا، دائرة القسم، مفادها تردد شخصين على المقهى محل عمله وقيامهما بالاستعلام من رواد المقهى والعاملين بها عن أحد المترددين عليه وأنه يرتاب في أمرهما.

وبالانتقال تبين وجود تجمع من الأهالي أمام المقهى، وباستبيان الأمر تمكن ضبط كل من "محمد نصر الدين"، ومحمود محمد، حال قيامهما بإجبار محمد مصطفى، 28 سنة، بائع خردوات على استقلال السيارة رقم ق ع 2638، ماركة كيا سيراتو، فيراني اللون "ملك والد الثاني"، كرهًا عنه.

وبسؤال المجني عليه اتهمهما بمحاولة خطفه كرهًا عنه، واصطحابه داخل السيارة سالفة الذكر بسبب خلافات مالية.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقرر الأول أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه لقيامه بالنصب عليه في مبلغ مالي، 150 ألف جنيه، منذ سنة قيمة معاملات تجارية بينهما، وتهربه من تسديد المبلغ وتركه محل إقامته بالمنيا، علم بتردده على المقهى الكائن بدائرة القسم، فاختمرت في ذهنه فكرة خطفه لتسوية ما بينهما من خلافات مالية، فاتفق مع المتهم الثاني على اصطحابه داخل السيارة واقتياده كرهًا عنه نظير مبلغ مالي 500 جنيه، وفى سبيل ذلك توجها للمقهى محل الواقعة وحال قيامهما بإجباره على استقلال السيارة استغاث بالأهالي وتم ضبطهما.

وبمواجهة المتهم الثاني أيد ما جاء بأقوال الأول، وأقر بأنه اقتصر دوره على اصطحاب المجني عليه بالسيارة ملكه نظير المبلغ المالي المتفق عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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