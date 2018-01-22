القاهرة : الثلاثاء 23 يناير 2018
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الإثنين 22/يناير/2018 - 11:03 م

«انتخابات المهندسين» تعقد اجتماعًا لوضع قواعد الدعاية غدًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الحسين عبيد
dostor.org/2030796

تعقد اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين 2018، اجتماعًا غدًا الثلاثاء، بعد غلق باب التقدم بطلبات الترشح مساء اليوم، لوضع قواعد وضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين إضافة إلى استكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات ومناقشة زيادة عدد المقرات الانتخابية للمهندسين بجميع المحافظات.

وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام للمهندسين والأعضاء المكملين ورؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ومجالس الشُعب، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، طبقا لنص القانون رقم 66 لسنة 1974، ولائحة النظام الداخلي.

وأوضحت لجنة الانتخابات، أنه سيتم إجراء انتخابات رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشُعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات يوم الجمعة 23 فبراير المقبل.

وأضافت اللجنة أنه من المقرر أن يتم إجراء عملية التصويت على مقعد النقيب العام والأعضاء المكملين، يوم الجمعة 2 مارس المقبل، وفى حال وجود حاجة إلي إجراء إعادة على مقعد النقيب العام سيتم ذلك يوم الجمعة 9 مارس المقبل.

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