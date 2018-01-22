أبوالفتوح: ليس هناك وصفة سحرية لمعالجة أزمات شركات قطاع الأعمال

قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، إنه لا توجد وصفة سحرية تعالج العراقيل والأزمات التي تمر بها شركات قطاع الأعمال العام.



وأضاف أبو الفتوح، لـ«الدستور»، قبل البحث عن حلول يجب تشخيص أسباب التعثر جيدًا وتصنيفها إلى مجموعات رئيسية تليها تصنيفات أخرى متدرجة على نمط هرم مقلوب؛ حتى يتم التشخيص الدقيق لجميع المشاكل والمعوقات ووضع الحلول المناسبة.



وطالب الخبير المصرفي بضرورة مراعاة الإطار الزمني لتنفيذ الحلول وتحديد الموارد المالية والبشرية والفنية لتطوير شركات قطاع الأعمال المتعثرة.