شعير: القطاع الخاص قادر على تمويل المصانع المتعثرة بقطاع الأعمال

قال محمد شعير، العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات قطاع الأعمال، إن تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل سيحتاج إلى تمويل إمّا من خلال مشاركة القطاع الخاص أو توفير البنوك للتمويل اللازم لتشغيل المصانع.



وأضاف شعير، لـ«الدستور»، أن الدولة مهتمة بتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وستسعى في تطوير الشركات المتعثرة من خلال مشاركة القطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة، وتسعى الحكومة المصرية إلى ايجاد حلول سريعة من أجل تطوير المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل.