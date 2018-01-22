القاهرة : الثلاثاء 23 يناير 2018
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الإثنين 22/يناير/2018 - 11:31 م

حملات تأييد الرئيس تكثف جهودها.. وإعلان عدد التوكيلات خلال أيام

السيسي
السيسي
إسلام نصير - أشرف لاشين
dostor.org/2030678

قال النائب طاهر أبوزيد، النائب الأول لرئيس ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية البرلمانية، إن الائتلاف حدد خطة موسعة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى على أرض الواقع خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك من خلال مؤتمرات جماهيرية بدأت من محافظتى كفر الشيخ والمنوفية، وتستكمل فى محافظات: الفيوم ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والأقصر، وتنتهى فى أسوان، خلال يناير الجارى.

وأضاف «أبوزيد»، لـ«الدستور»، أن هذه المؤتمرات الجماهيرية تعد توثيقًا واعترافًا بأهمية الولاية الأولى للرئيس السيسى، لما بذله من مجهود مضنٍ وجبار من أجل هذا الوطن الكريم، تجلّى فى فك عُزلة مصر الدولية، واستعادة العلاقات العربية والإفريقية، وإقامة بنية تحتية عملاقة ستشهد لها الأجيال المقبلة، فضلًا عن التصدى لمحاولات إسقاط الدولة المصرية بمنتهى القوة.

وذكر أن الائتلاف ينظم المؤتمرات الجماهيرية بالتزامن مع افتتاح مقرات الائتلاف لتنمية المجتمع فى المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك مسارًا آخر يعمل عليه الائتلاف لدعم الرئيس، من خلال احتكاك النواب فى كل مركز من مراكز الجمهورية، ولقاءات موسعة مع شباب الجامعات فى ندوات تثقيفية تبدأ من شهر فبراير المقبل، بمشاركة عدد كبير من قيادات الائتلاف.

ولفت إلى أن الائتلاف افتتح المقرات فى المحافظات لتنمية المجتمع، ليواكب مرحلة التنمية والنمو التى بدأها الرئيس السيسى، كما أنه سيعمل على حث المواطنين على ضرورة النزول وممارسة حقهم الديمقراطى بالمشاركة فى عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.

فى سياق متصل، أكد الربان عمر صميدة، القيادى بحركة «كلنا معاك من أجل مصر»، رئيس حزب «المؤتمر»، أن الحملة ستنظم ١٠ مؤتمرات جماهيرية خلال شهر يناير الجارى، تبدأ بمؤتمر، اليوم الثلاثاء، بمحافظة السويس، يعقبه ٣ مؤتمرات فى الصعيد خلال الأسبوع الجارى، فى «قنا وأسوان والأقصر»، يتبع ذلك ٦ مؤتمرات أخرى فى «الشرقية والفيوم والإسكندرية والبحيرة والقليوبية والمنوفية». من جانبه، قال محمد عزت، المنسق العام لقائمة «فى حب مصر»، إن القائمة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن عدد من المؤتمرات الجماهيرية لدعم الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة، لتوضيح رؤية الدولة المصرية، وتوعية المجتمع بكل المخاطر المحيطة التى تواجهها مصر، وأهمية مشاركة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية للعبور بمصر لبر الأمان، مؤكدًا أن العالم كله يترقب نتيجة الانتخابات الرئاسية، لذلك من الضرورى أن يشارك الشعب المصرى بقوة لإظهار عظمة الأمة المصرية.

وأضاف «عزت»، لـ«الدستور»، أنه يجب على كل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى الوطنية، دعوة الشعب المصرى للمشاركة فى ماراثون الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن القائمة ستعمل بكل قوتها خلال المرحلة المقبلة من أجل إظهار الانتخابات المصرية بمظهر حضارى. وقال الدكتور محمد منظور، المنسق العام للحملة، لـ«الدستور»، إن الحملة ستعلن خلال أيام عن عدد التوكيلات التى جمعتها من قبل المواطنين المؤيدين لدعم ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المهندس محمد هيبة، الأمين العام للحملة، إنه يتم حاليًا تنظيم دورات تدريبية لكل الخطوط التنظيمية بالحملة، على مستوى المحافظات والأقسام والمراكز والشياخات، بهدف تدريب الأعضاء على كيفية إدارة الحملات الانتخابية.

وأضاف «هيبة»، لـ«الدستور»، أن الهدف من المؤتمرات الجماهيرية التى تعقدها الحملة، هو شرح الإنجازات التى حققها الرئيس السيسى، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد عدد من المؤتمرات خلال الأيام المقبلة ببعض المحافظات.

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