القاهرة : الإثنين 22 يناير 2018
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الإثنين 22/يناير/2018 - 11:49 ص

السعودية تدين الهجوم على فندق في كابول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2029927

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف فندقا في العاصمة الأفغانية كابول.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية وقوف المملكة إلى جانب الدول الصديقة ضد الإرهاب والتطرف، معربا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان حكومة وشعبا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان مسلحون يرتدون زي الجيش قد اقتحموا فندق إنتركونتيننتال بالعاصمة الأفغانية كابول مساء أمس الأول السبت، واشتبكوا مع القوات الخاصة الأفغانية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى ومصابين، وأعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن الحادث.

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