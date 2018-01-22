بدء إعادة محاكمة «بديع» و46 آخرين في «أحداث قسم شرطة العرب»

بدأت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة- اليوم- برئاسة المستشار سامى عبدالرحيم، بمعهد أمناء الشرطة في طرة، نظر جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات الإخوان، في أحداث العنف التى وقعت بمحافظة بورسعيد خلال شهر أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى عبدالرحيم وعضوية المستشارين محمود الربيعى وعماد المغربى وسكرتارية عصام سليم.



وتلا سكرتير الجلسة- فى بدايتها- أمر إحالة المتهمين؛ لوجود متهم جديد تم القبض عليه.



وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات، وتقدم المتهمون الـ47 بطعن وتم قبوله وتعاد محاكمتهم.