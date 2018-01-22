القاهرة : الإثنين 22 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم مثير للأتربة يصاحبه سقوط أمطار
12:29 ص

التفاصيل الكاملة لواقعة تسمم 31 سائحًا بالأقصر

10:17 م

التحالف العربي: الحوثيون حاولوا استهداف مضيق باب المندب
09:36 م

أرض الأشباح «1»: في السودان.. مَنْ يحرك فتنة الأشقاء؟
06:30 م

7 نصائح للمغامرة
05:44 م

منظمة التعاون الإسلامي تدين سياسات إيران في اليمن
03:42 م

«الوطنية للانتخابات» تشكل لجانًا للانتقال لـ«تجمعات المواطنين» بنطاق المحاكم
01:36 م

32 قطعة سلاح و60 خزنة و30 ألف طلقة نارية.. حصيلة شحنة السلاح المضبوطة في قنا
08:07 م

محافظ الدقهلية: قطار كهربائى ومدينة للحرفيين ومنطقة صناعية
01:37 م

«الوطنية للانتخابات»: اختيار الرمز الانتخابى وفقًا لأسبقية التقديم
12:10 م

ضبط مسجل خطر بالأزبكية هارب من 51 قضية «هتك عرض»
11:03 ص

النيابة تقدم لقاضى «بيت المقدس» إخطارين بـ«إعدام» و«وفاة» متهمين
حوادث
الإثنين 22/يناير/2018 - 11:47 ص

بدء إعادة محاكمة «بديع» و46 آخرين في «أحداث قسم شرطة العرب»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
dostor.org/2029923

بدأت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة- اليوم- برئاسة المستشار سامى عبدالرحيم، بمعهد أمناء الشرطة في طرة، نظر جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات الإخوان، في أحداث العنف التى وقعت بمحافظة بورسعيد خلال شهر أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى عبدالرحيم وعضوية المستشارين محمود الربيعى وعماد المغربى وسكرتارية عصام سليم.

وتلا سكرتير الجلسة- فى بدايتها- أمر إحالة المتهمين؛ لوجود متهم جديد تم القبض عليه.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات، وتقدم المتهمون الـ47 بطعن وتم قبوله وتعاد محاكمتهم.

موضوعات متعلقة

اليوم.. محاكمة «بديع» و46 آخرين فى «أحداث قسم شرطة العرب»

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

«الوطنية للانتخابات» تشكل لجانًا للانتقال لـ«تجمعات المواطنين» بنطاق المحاكم

منذ حوالي 23 ساعة

32 قطعة سلاح و60 خزنة و30 ألف طلقة نارية.. حصيلة شحنة السلاح المضبوطة في قنا

منذ يومين

«الوطنية للانتخابات»: اختيار الرمز الانتخابى وفقًا لأسبقية التقديم

منذ يومين

ضبط مسجل خطر بالأزبكية هارب من 51 قضية «هتك عرض»

منذ يومين

النيابة تقدم لقاضى «بيت المقدس» إخطارين بـ«إعدام» و«وفاة» متهمين

منذ 3 أيام

غدًا.. محاكمة 213 متهمًا بقضية «تنظيم بيت المقدس»

الآن

خروج المصابين بالتسمم فى الأقصر من المستشفى ظهر اليوم

وفد روسى يراجع الاستعدادات الأمنية بمطار القاهرة لاستئناف الرحلات

«الجبير»: ندرس خيارات عدّة للرد على العدوان الحوثى

المشروعات التنموية والنشاط المصري عربيًا وإقليميًا الأبرز في صحف «الاثنين»

الأكثر قراءة

دعوى مستعجلة ضد الفريق سامى عنان

استقالة منى زوبع من رئاسة الهيئة العامة للاستثمار

بالفيديو.. مشادة عنيفة وشتائم بين مرتضى منصور وأبوالمعاطى زكي

السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن المتورطين بـ«الفساد»

ألبومات الصور

محافظ جنوب سيناء يلتقى 55 مواطنًا لحل مشاكلهم (صور)

«السيسى» يزور المنطقة الصناعية ببنى سويف.. ويفتتح عددًا من المشروعات

بالصور.. ضبط عصائر منتهية الصلاحية فى الضبعة بمطروح

بالصور.. ختام فعاليات مؤتمر جراحة العظام بـ«طب المنيا»

نجم الساعة

رحلة البحث عن رأس الحسين من كربلاء إلى القاهرة

الأكثر قراءة

دعوى مستعجلة ضد الفريق سامى عنان

استقالة منى زوبع من رئاسة الهيئة العامة للاستثمار

بالفيديو.. مشادة عنيفة وشتائم بين مرتضى منصور وأبوالمعاطى زكي

السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن المتورطين بـ«الفساد»

كشكول

تعـرًف على شرط المنح الدراسية المقدمة من الهند للباحثين المصريين

بالفيديو| معلم كويتي يصفع طالب بوحشية تفجر تعليقات بالبث المباشر

مدارس خاصة ودولية تحجب نتائج الامتحانات عن المتعسرين

"أمهات مصر": مجلس الآباء والأمناء لا يمثلنا

التعليم تعلن نتائح مسابقات ذوي الاحتياجات الخاصة

منوعات

نحات بارع يصنع سيارة من الثلج (صور)

فيديوجراف.. «تحذير من طقس الإثنين.. والأهلي يثأر» أبرز 5 أخبار اليوم

«محاكمة العجوز».. لماذا ينكر عدلي القيعي فشله؟

المثقف

لطيفة الزيات تتهم 3 أشخاص بإفساد الثقافة المصرية

ولاد الكار

هدى زكريا: «الأعلى للإعلام» يراقب التزام الحيادية فى تغطية انتخابات الرئاسة

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: «يصادفك يوم مريح»

الصحة

«السعال الديكى» يتسبب فى كسر ضلع امرأة

الدستور على فيسبوك
ads