القاهرة : الإثنين 22 يناير 2018
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الإثنين 22/يناير/2018 - 11:42 ص

عون: وضع لبنان لا يسمح باستضافة مزيد من النازحين السوريين

ميشال عون
ميشال عون
نيفين أشرف
dostor.org/2029912

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الإثنين، إنّ أزمة النازحين السوريين مسألة حساسة جدا بالنسبة إلى لبنان نظرًا إلى مساحته الجغرافية الصغيرة التي لا تسمح له باستيعاب هذا العدد الهائل والذي يتخطى المليون و820 ألف نازح منذ بداية الحرب في سوريا، إضافة إلى وضعه الاقتصادي الحرج وكذلك التحديات الأمنية التي تترافق مع هذا العدد من النازحين.

وأضاف عون في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الكويتية "كونا": "لقد أثبتت الفترة الأخيرة أن الوعود التي تلقاها لبنان بمساعدته ماديًا لم تحترم ومن هنا حملنا دعوتنا بوجوب عودة النازحين إلى الأماكن الآمنة في سوريا".

ولفت عون: "هذه الدعوة نابعة من منطلق إنساني إذ من الظلم أن تبقى العائلات مشتتة إذا ما توفرت عوامل إعادة لم شملها من جديد ومن منطلق الحاجة اللبنانية إلى تخفيف العبء الكبير الذي يلقي بثقله على اللبنانيين ويهدد ظروف عيشهم ومن منطلق بديهي بعودة النازح إلى بلده بشكل آمن وسليم وقطع الطريق بالتالي أمام أى أفكار خارجية مبيتة لاستغلال وضع هؤلاء النازحين وتوطينهم في الدول التي تستقبلهم".

وأكد الرئيس اللبناني، أن لبنان يعول على دعم دولة الكويت لموقفه في هذا المجال وضم صوتها إلى صوته، خاصة أن الكويت لطالما دعمت لبنان في المحافل الإقليمية والدولية وأيدت مطالبه المحقة.

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