«الوكيل»: ملتقى الاستثمار الثالث برعاية «قابيل» وسحر نصر

قال المهندس أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن ملتقي الاستثمار الثالث جاء برعاية وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي.



وأضاف الوكيل، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقد اليوم، أن هذه الدورة ستشهد مشاركة عالية في عرض الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الوزارات والهيئات والبنوك والصناديق وفي المشروعات الكبري والخريطة الصناعية، حيث يجري حاليا الترويج من قبل الاتحادات الإقليمية والوطنية بعد الحملات الترويجية المسبقة لتلك الفرص في دول الخليج والاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في المؤتمر العربي الإفريقي بعمان ومؤتمر الأمن الاقتصادي في برشلونة وقمة الأعمال بمرسيليا.