القاهرة : الإثنين 22 يناير 2018
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الإثنين 22/يناير/2018 - 11:34 ص

بالصور.. محافظ الجيزة يفتتح مصنع إلكتروستار بـ6 أكتوبر

اللواء محمد كمال
اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة
دعاء جابر
dostor.org/2029896

افتتح اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، اليوم، مصنع إلكتروستار بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة 6 أكتوبر.

وأشاد محافظ الجيزة، بالإمكانيات التكنولوجية الحديثة للمصنع، حيث إنه يعمل بالكامل بنظام أتوماتيك بنسبة مكونات محلية تبلغ 80%، وبخبرة وتكنولوجيا إيطالية حديثة تعمل بنظام التكويد الإلكتروني، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 400 وحدة في الوردية 8 ساعات بعدد 129 عامل للوردية الواحدة.

وأكد المحافظ، أن الدولة تعمل في الفترة الحالية على افتتاح العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والمصانع لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاستثمار.

بالصور.. محافظ الجيزة يفتتح مصنع إلكتروستار بـ6 أكتوبر
بالصور.. محافظ الجيزة يفتتح مصنع إلكتروستار بـ6 أكتوبر
بالصور.. محافظ الجيزة يفتتح مصنع إلكتروستار بـ6 أكتوبر
بالصور.. محافظ الجيزة يفتتح مصنع إلكتروستار بـ6 أكتوبر
بالصور.. محافظ الجيزة يفتتح مصنع إلكتروستار بـ6 أكتوبر
بالصور.. محافظ الجيزة يفتتح مصنع إلكتروستار بـ6 أكتوبر
بالصور.. محافظ الجيزة يفتتح مصنع إلكتروستار بـ6 أكتوبر
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