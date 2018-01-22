بالصور.. محافظ الجيزة يفتتح مصنع إلكتروستار بـ6 أكتوبر

افتتح اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، اليوم، مصنع إلكتروستار بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة 6 أكتوبر.



وأشاد محافظ الجيزة، بالإمكانيات التكنولوجية الحديثة للمصنع، حيث إنه يعمل بالكامل بنظام أتوماتيك بنسبة مكونات محلية تبلغ 80%، وبخبرة وتكنولوجيا إيطالية حديثة تعمل بنظام التكويد الإلكتروني، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 400 وحدة في الوردية 8 ساعات بعدد 129 عامل للوردية الواحدة.



وأكد المحافظ، أن الدولة تعمل في الفترة الحالية على افتتاح العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والمصانع لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاستثمار.