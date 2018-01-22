«النواب العراقي» يوافق على إجراء الانتخابات التشريعية 12 مايو

وافق مجلس النواب العراقي بالإجماع اليوم الإثنين، على موعد إجراء الانتخابات التشريعية فى 12 مايو المقبل. بحسب وكالة أنباء الإعلام العراقي "نينا" دون المزيد من التفاصيل.



وكانت الانتخابات مقررة -حسب خطة الحكومة العراقية- يوم 12 مايو المقبل، حيث يضغط رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يسعى لإعادة انتخابه، من أجل إجراء الانتخابات في الموعد ذاته.



وفي المقابل، تسعى قوى سياسية أخرى إلى تأجيل موعد الانتخابات من أجل السماح لمئات الآلاف من النازحين بالعودة إلى ديارهم للمشاركة في التصويت.