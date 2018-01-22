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الإثنين 22/يناير/2018 - 11:33 ص

الصحة: توزيع مليوني عبوة بنسلين على الصيدليات أول فبراير

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
سارة سعودي
dostor.org/2029891

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة سوف تضخ مليوني عبوة بنسلين أول فبراير المقبل على جميع الصيدليات.

وأكد مجاهد فى تصريح خاص لـ" الدستور"، أن الوزارة قامت بضخ 3 ملايين و200 ألف عبوة خلال شهر ديسمبر الماضي لحل الأزمة.

وأوضح أن السوق المصري لا يوجد به أى عجز الآن، مضيفا أن وزارة الصحة تقوم بالتفتيش اليوم على الصيدليات ومتابعة صرف الأدوية للتأكد من عدم وجود أي عجز بها.

وأشار إلى أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، يتابع الموضوع بنفسة حيث طالب من الإدارة المركزية لشئون الصيادلة برفع تقرير دورى له عن البنسلين وحقيقة وضعة فى السوق.

ولفت إلى أن لجنة الأزمات التى تم تشكيلها للتنبؤ بنقص الأدوية الحيوية تتابع عملها يوميا وترصد كميات كافة الأدوية الحيوية التي من الممكن أن تحدث أزمة أخرى فى البلاد في حال عدم توافرها.

وتابع مجاهد أن وزارة الصحة والسكان تسعى لتوفير كافة الأدوية الناقصة فى السوق المصري وتتابع الوضع عن كسب، كما أشار إلي أن الوزارة تستكمل إجراءاتها لاستيراد الأدوية الناقصة بمبلغ 30 مليون جنيها تم أخذ المبلغ من صندوق الدواء التابع لرئاسة الجمهورية.

وأكد أن سيتم توفير هذه الأدوية فى القريب العاجل حرصا على توافر كافة الأدوية التي يحتاجها المريض فى السوق المصري.

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