«الإندبندنت»: «بنس» فشل في إقناع قادة مصر والأردن بقرار «القدس»

أكدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أنّه يجب على الشرق الأوسط الوقوف بقوة ضد محاولات الولايات المتحدة الأمريكية للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى المنطقة كانت بهدف إقناع أبرز الحلفاء وهم مصر والأردن بقرار دونالد ترامب.



وذكرت أنّ بنس لن ينجح في هذا الأمر، حيث رفض قادة مصر والأردن قرار ترامب شكلًا وموضوعًا، فالقدس تعتبر رمزًا للتعددية الثقافية والدينية، ولا يجب على الولايات المتحدة استخدامها كسيف في مفاوضات السلام، أو تهديد حلفاؤها بمسألة المساعدات التي تقدمها لهم.