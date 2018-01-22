الفلبين ترفع درجة التأهب لبركان مايون إلى المستوى الرابع

رفعت السلطات الفلبينية اليوم الإثنين، مستوى التحذير والتأهب لبركان "مايون" من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع، وهو ما يعني أن انفجارًا مروعًا على وشك الحدوث.



وأفاد معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل "بأنه مع رفع درجة خطورة بركان "مايون" إلى المستوى الرابع، فإن البركان يخضع حاليًا لحالة من الاضطرابات الكثيفة.



وكان معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل قد رفع درجة التحذير من خطورة البركان إلى المستوى الرابع بعد دقائق قليلة من قذف البركان فجأة لمقذوفات شتى عند الظهر تقريبًا اليوم.



يذكر أن جبل "مايون" - أكثر جبال الفلبين نشاطًا من الناحية البركانية– مشهور بجماله وتناسقه الذي يكاد يبلغ درجة الجمال.