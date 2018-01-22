فبراير المقبل.. «رشيد» تبدأ إنتاج الغاز بآبار البرلس

كشف مصدر مسئول بشركة رشيد والبرلس للغاز أنه سيتم بدء الإنتاج من آبار مشروع تنمية وإنتاج الغاز بمنطقة امتياز البرلس بالمياه العميقة غرب الدلتا، خلال فبراير المقبل، وكانت الشركة تخطط لبدء إنتاج الغاز من بئرين فى هذا المشروع خلال الربع الثالث من العام الجارى.



وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الشركة تسعى لرفع معدلات إنتاجها من خلال الآبار المكتشفة حديثًا، موضحًا أن متوسط الإنتاج اليومى من حقول الشركة بلغ نحو 486 مليون قدم مكعب، أعلى من معدلات الإنتاج التى كانت متوقعة خلال العام المالى 2017 2018.



وأشار إلى مواصلة تنفيذ مشروع ربط حقلى جيزة وفيوم بحقول غاز شمال الإسكندرية التابعة لشركة بى بى البريطانية على تسهيلات الإنتاج، والمخطط بدء إنتاج الغاز منها قبل نهاية عام 2018، وذلك بعد نجاحها فى استقبال ومعالجة إنتاج المرحلة الأولى لحقول شمال الإسكندرية.