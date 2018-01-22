تركيا تطالب «الناتو» بدعم عملية «عفرين»

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنّ تركيا طالبت دعم حلف شمال الأطلسي "الناتو" في عملياتها العسكرية في شمالي سوريا.



وذكرت الهيئة أنّ مندوب تركيا في الحلف أحمد برات كونكار، قد طالب الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الحلفاء بإعادة تقييم عضويتهم مرة أخرى في حال اعترضوا على القرارت العسكرية التركية التي وصفها بـ "الشرعية".



وأضافت أن تركيا ترى أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لوحدات حماية الشعب الكردي، أدى لأن تصبح تهديد مباشر للدولة التركية.



وأشارت إلى أن التصعيد التركي والدفاع الكبير عن الحملة العسكرية يأتيان في ظل قرار مجلس الأمن بعقد جلسة طائرة لبحث الأوضاع في سوريا بعد طلب فرنسا.