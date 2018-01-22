الاتحاد الأوروبي يبحث عملية السلام بالشرق الأوسط والوضع في ليبيا

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم اليوم الإثنين، حزمة من الموضوعات أبرزها عملية السلام بالشرق الأوسط، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.



وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية فيديريكا موجيريني، في تصريح صحفي قبيل الاجتماع، إن المباحثات تتمحور حول نقطتين أساسيتين أحدهما آخر التطورات في ليبيا وذلك مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.



وأضافت موجيريني أنّ وزراء الخارجية سيستضيفون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمناقشة سبل دعم الاتحاد عملية السلام واستئناف المفاوضات لافتة إلى أن الاتحاد يعقد جلسة استثنائية لمجموعة المانحين الدوليين لفلسطين في بروكسل في الـ31 من يناير الجاري.



وأكدت أن الحل الواقعي في نظر أوروبا والعالم العربي والأمم المتحدة هو إدخال القدس بالمفاوضات المباشرة واعتبارها عاصمة للدولتين.



وأوضحت: "أننا سنتحاور مع أصدقائنا الأمريكيين من خلال المباحثات الرباعية من أجل دعم استئناف المفاوضات".



وأعلنت المسؤولة الأوروبية عن احتمالية عقد اجتماع مشترك أوروبي- عربي على مستوى الوزراء في فبراير المقبل وذلك لدعم عملية السلام.