القاهرة : الإثنين 22 يناير 2018
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الإثنين 22/يناير/2018 - 11:20 ص

بالأرقام والصور.. هدايا الشرطة لأسر السجناء والمفرج عنهم

بالأرقام والصور..
مريم جبل وعمرو المزيدي
dostor.org/2029861

وزَّعت إدارة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء خلف حسين "٣ تروسيكلات و٢٥ ثلاجة و٢٠ غسالة و٢٠ بوتاجاز و٤٤٩ كرتونة مواد غذائية و٣٠٠ بطانية و١٣ ماكينة حياكة و٣ جهاز عروسة" وذلك على ٢٧٠ حالة من أسر المسجونين والمفرج عنهم.

جاء ذلك، خلال الحفل الذي أُقيم منذ قليل تحت رعاية وزارة الداخلية، في الصالة المغطاة باتحاد الشرطة الرياضي، في إطار احتفالها بعيد الشرطة الـ٦٦، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالنظر بعين الاعتبار إلى البسطاء والفقراء من المصريين، ومد يد العون لهم.

بالأرقام والصور.. هدايا الشرطة لأسر السجناء والمفرج عنهم
بالأرقام والصور.. هدايا الشرطة لأسر السجناء والمفرج عنهم
بالأرقام والصور.. هدايا الشرطة لأسر السجناء والمفرج عنهم
بالأرقام والصور.. هدايا الشرطة لأسر السجناء والمفرج عنهم
بالأرقام والصور.. هدايا الشرطة لأسر السجناء والمفرج عنهم
بالأرقام والصور.. هدايا الشرطة لأسر السجناء والمفرج عنهم
بالأرقام والصور.. هدايا الشرطة لأسر السجناء والمفرج عنهم
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