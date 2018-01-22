استئناف محاكمة المتهمتين بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

استؤنفت في ماليزيا اليوم الإثنين، محاكمة السيدتين المتهمتين بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج نام في كوالالمبور في 13 فبراير الماضي.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أنه تم استئناف المحاكمة بعد توقف دام 7 أسابيع، مشيرة إلى أن المتهمتين نفتا الاتهامات الموجهة إليهما، حيث تدعيان تعرضهما للخداع لاعتقادهما بأنهما تشاركان في برنامج مقالب تلفزيونية حين هاجمتا الضحية.



وقد تم اعتقال الإندونيسية ستي عيشة (25 عاما) والفيتنامية دوان ثي هونج (29 عاما) بعد أيام قليلة من عملية اغتيال كيم جونج نام بينما كان ينتظر ركوب طائرة في مطار كوالالمبور للسفر إلى ماكاو.



وتواجه السيدتان تهمة قتل كيم جونج نام عبر استخدام غاز الأعصاب "في إكس" السام في عملية استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام العالمية.