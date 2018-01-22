«الإندبندنت»: تركيا تشعل صراعًا أكثر دموية في سوريا

أكدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أنّ تركيا فتحت مرحلة أكثر دموية من الحرب الأهلية في سوريا بعد هدوء الأوضاع والقضاء على تنظيم داعش.



وذكرت الصحيفة أنّ الحرب التي استمرت في سوريا على مدار السبع سنوات الماضية، واتسمت بالدموية والعنف، ستدخل مرحلة جديدة أكثر عنفًا بعد التدخل العسكري التركي في عفرين شمالي البلاد والتي تخضع لسيطرة الأكراد.



وأشارت إلى أن التدخل البري التركي في شمال سوريا أضاف فصلًا جديدًا للصراع، ونقله لمرحلة مختلفة، لأن هذه الخطوة ستضع الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع تركيا التي تعتبر من أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وبالتالي فتركيا لن تواجه الأكراد فقط وإنما الولايات المتحدة التي تدعهم جويًا واستخباراتيًا.



وأوضحت أنّ الأكراد أصبحوا أكثر قوة مما كانوا عليه بعد سيطرتهم على أماكن حيوية في سوريا وعلى رأسهم آبار النفط بالقرب من دير الزور، ويصل عدد الأكراد لنحو مليوني شخص ويتمركزون في شمالي سوريا.



وتابعت أن الجميع سيخسر هذه الحرب، فالأكراد محاصرون من قبل النظام السوري والجيش التركي، والولايات لمتحدة الأمريكية ستتخلى عنهم بعد انتهاء دورهم في معركة القضاء على تنظيم داعش واستعادة السيطرة على مدينة الرقة وقد يكون مصيرهم كمصير أكراد العراق الذين بحثوا عن الاستقلالية ولم يجدوا أي داعم لهم.