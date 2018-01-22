غدًا.. افتتاح الملتقى الثالث للمياه

يفتتح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، غدا الثلاثاء، فعاليات الملتقى الثالث للمياه لدول البحر المتوسط الذى ينعقد بالقاهرة ويستمر فى الفترة من ٢٤-٢٢ يناير.



ينظم المؤتمر المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع معهد البحر المتوسط للمياه والاتحاد من أجل المتوسط.



يتم الافتتاح بحضور لفيف من الشخصيات العامة والبارزة والباحثين والمهتمين في مجال المياه، وسوف يخصص اليوم الأول لعمل جولة ميدانية مع عقد جلسة عمل رفيعة فى الساعة السادسة مساءً تناقش تاثير التغيرات المناخية على إدارة الموارد المائية وكيفية التاقلم معها.



تتضمن فعاليات المؤتمر جلسة عامة تناقش وتعرض التحديات والفرص التي تواجه دول حوض البحر المتوسط في مجال المياه، إضافة الى انعقاد مجموعات عمل لمناقشة ما يخص منطقة دول حوض البحر المتوسط.



وعلى هامش الملتقى سوف تنعقد خمس جلسات عمل تتطرق إلى مناقشة موضوعات هامة مثل التعاون مع الدول الإفريقية والتى ينظمها قطاع مياه النيل، التحديات والفرص التي تواجه قطاع المياه بين دول البحر المتوسط والدول العربية والتى تنظمها منظمة اليونسكو بالتعاون مع جامعة الدول العربية، التأقلم مع التغيرات المناخية في منطقة الدلتا من خلال مشروع GEF، السدود وتأثيراتها على المجتمعات الصغيرة والتى تنظمها اللجنة المصرية للسدود بالاشتراك مع اللجنة الإسبانية للسدود، أخلاقيات المياه وقضايا الإعلام المائى والتى تنظمها الإدارة المركزية للإعلام المائى والمركز الإقليمي لأخلاقيات المياه، إلى جانب تنظيم معرض للشركات المتخصصة في مجال الموارد المائية.



يعتبر الملتقى فرصة هامة وجيدة لتبادل الخبرات والتعاون المشترك والبناء بين العاملين في مجال إدارة الموارد المائية من دول حوض البحر المتوسط والدول العربية والإفريقية من أجل تحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، كما يتم عرض مخرجات الملتقى من خلال المسار الإقليمي لدول حوض البحر المتوسط كأحد المحاور الرئيسية للمنتدى العالمي للمياه المقرر انعقاده خلال الفترة من ٢٣-١٨ مارس ٢٠١٨.