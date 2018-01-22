«المنير»: طوابع جديدة لحصر قضايا المحامين

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على إشادة صندوق النقد الدولي بالمجتمع الضريبي في مصر، وعلاقته بتشجيع المستثمرين، وكذلك تشيد التقارير الدولية بزيادة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي.



ولفت إلى أن حصيلة ضرائب المهن الحرة في زيادة مستمرة، وأن العالم أجمع يواجه مشكلات في تقنين ضرائب المهن الحرة، مشيرا إلى أنه بعد توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين، تدرس وزارة المالية توقيع اتفاق قريبا مع نقابة المحامين لتخصيص طوابع معينة للقضايا لتتمكن الضرائب من حصرها.