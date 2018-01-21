خبير: وزير قطاع الأعمال يحاول تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

قال الخبير الاقتصادي خالد العتر، إن اهتمام خالد بدوي بتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لقطاع الأعمال العام ظهر خلال اجتماعه بالشركة القابضة للتأمين التي تمتلك الأصول العقارية من خلال شركة مصر لإدارة الأصول التابعة لها.



وأضاف العتر في تصريحات لـ«الدستور» أن التنمية الاقتصادية التي تستهدفها الدولة تلزم تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.



وأشار إلى أن العمل على تنمية الأصول خلال الفترة المقبلة سيكون الملف الرئيسي لوزير قطاع الأعمال العام.