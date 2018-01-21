القاهرة : الإثنين 22 يناير 2018
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الأحد 21/يناير/2018 - 10:44 م

إغلاق ميناء نويبع بسبب سوء الأحوال الجوية

ملاك يوسف
ملاك يوسف
علا غزال
dostor.org/2029562

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال ملاك في بيان، إن شدة الرياح بلغت 22 عقدة جنوبى والضغط 1013 ملل بار، وارتفاع الأمواج مابين 3 و 4 أمتار وحالة البحر مضطربة.

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