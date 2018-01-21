إغلاق ميناء نويبع بسبب سوء الأحوال الجوية
وقال ملاك في بيان، إن شدة الرياح بلغت 22 عقدة جنوبى والضغط 1013 ملل بار، وارتفاع الأمواج مابين 3 و 4 أمتار وحالة البحر مضطربة.
التقى، اليوم الأحد، اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، 55 مواطنا، بحضور اللواء محمود عيسي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد وعدد من رؤساء المديريات الخدمية. ...
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم زيارة للمنطقة الصناعية بكوم أبوراضى بمحافظة بنى سويف، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالوجه القبلي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس ...
وجّهت مديرية تموين مطروح، حملة مفاجئة من مفتشى إدارة الرقابة على الأسواق والمحلات في مركز ومدينة الضبعة، حيث تم ضبط 18 مخالفة تموينية متنوعة. وصرح المهندس السيد أحمد أبواليزيد، مدير عام مديرية تموين ...