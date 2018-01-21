جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب كمية من العدسات اللاصقة

أحبطت إدارة جمرك سفاجا اليوم، محاولة تهريب كمية من العدسات الطبية اللاصقة بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 رقم الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والقيود الاستيرادية.



وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودي، تم الاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 746 باسم شركة (ا.ا) والمحمل على سيارة رقم 47181483 قياده السائق (و.م.ح) لصنف شدات معدنية 465 علبة عدسات طبية لاصقة.



وبالكشف والمعاينة تبين 465 علبة عدسات طبية لاصقة مخفاة بتجويف المواسير بغرض التهرب الجمركي، وتم الضبط وتقدرت التعويضات الجمركية بمبلغ 930 ألف جنيه.



وقرر الدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات.