أميرة بركات تخوض تجربتها الأولى في تقديم البرامج عبر «أخلاق الانفصال»

وصلت إلى مصر قبل يومين الكاتبة الشابة والمذيعة أميرة بركات لتخوض تجربة أول تقديم تليفزيوني لها، عن طريق تقديم برنامجها الخاص «أخلاق الانفصال» والمقرر البدء في تصويره أول فبراير المقبل، وتدور أحداث البرنامج عن مرحلة ما بعد فشل العلاقات الزوجية وكيفية التعامل لدى طرفي المشكلة للحفاظ على روابط المودة والرحمة، وحتى الآن لم تفصح الشركة المنتجة عن كافة التفاصيل.



«أخلاق الانفصال» فكرة وإخراج هشام فتحي، وشارك في كتابة الحلقات أميرة بركات، ومن إنتاج شركة «بابل» عمر قاسم، ولم تقرر الشركة المنتجة حتى الآن على أي قناة سوف يتم عرض البرنامج.



يذكر أن أميرة بركات حاصلة على ليسانس الحقوق جامعة السوربون، وتعيش ما بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.