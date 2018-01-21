أشرف ضمر يبحث عن «الملاك التائه» في معرض القاهرة

تصدر قريبًا عن دار روافد للنشر والتوزيع، بالتزامن مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، المجموعة القصصية "الملاك التائه" للكاتب أشرف ضمر.



والكاتب صدرت له سابقًا ثلاثة دواوين شعر عامية بعنوان: بعيد عن اللمض النيون، 003"، و"الاكتفاء بكتابة الكارثة"، 2008، و"ومأوى أخير لكائناتي الحزينة"، 2014، وهي الدواوين الفائزة بجوائز الهيئة العامة لقصور الثقافة في أعوام صدورها.



وتعد المجموعة القصصية "الملاك التائه" هي التجربة الأولى للشاعر أشرف ضمر في عالم السرد القصصي، وهي من نوع المتتاليات القصصية، إذ تضم ست قصص طويلة وهي: "أوشا، دانتيل ليلى مراد، امرأة برائحة الليمون، شجرة السيدة الأولى، المجذوب والديك المسيحي، الملاك التائه"، وترتبط القصص الست بسياق عام وهو رؤية البطل (الراوي العليم) للأشخاص والأماكن والأحداث التاريخية.