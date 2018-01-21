خبير مصرفي: تاريخ مصانع قطاع الأعمال يعود إلى عصر محمد علي

قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، إن تاريخ مصانع قطاع الأعمال يعود إلى النهضة الصناعية في القرن الـ19 خلال عصر «محمد على» الذي دشّن قاعدة صناعية كبري، وشهد عصر الاقتصادي طلعت حرب طفرة أخرى لطرح وتنفيذ فكرة إنشاء صناعة وطنية مصرية حتى تتحرر مصر من سيطرة الدول الأوروبية.



وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الدستور» أن ثورة يوليو عام 1952 استكملت الطريق بإرساء مشروعات رائدة في الصناعات الثقيلة.



وأوضح أنه تم إنشاء صناعات في مختلف القطاعات مثل الحديد والصلب والصناعات التعدينية والبترولية والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية.