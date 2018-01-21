بالصور.. القط «ماني» يُبرع في التقاط السيلفي مع الكلاب

لم تعد موضة انتشار صور السيلفي بين البشر فقط، لكن امتدت إلى الحيوانات التي رأت في هذه الوسيلة مصدر سعادة وبهجة لها.



ليس هذا مجرد وصف فقط، بل حقيقة سردتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، الأحد، مُسلّطة الضوء على قصة قط يدعى ماني، حصل من صاحبه على كاميرا خاصة به، لالتقاط العديد من صور السيلفي مع أقرانه وأصحابه من القطط والكلاب وسط الطبيعة.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القط الرمادي يتابعه أكثر من 400 ألف شخص على موقع انستجرام حيث أنشأ صاحبه حساب على موقع الصور الشهير لنشر الصور التي يلتقطها قطه الذكي، الذي يعرف كيف يضبط صوره كبالشر محاولًا إخراجها في أفضل هيئة.



ونشرت الصحيفة مجموعة من الصور التي التقطها القط بنفسه، تظهره وهو يلتقط مجموعة من الصور برفقة رفقاء له من القطط، وأخرى تجمه بمجموعة من الكلاب، وصورًا رائعة له بمفرده وسط الطبيعة.