القاهرة : الإثنين 22 يناير 2018
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الأحد 21/يناير/2018 - 10:27 م

نائب: القوائم المغلقة الأنسب لمنع المال السياسي في الانتخابات

أحمد سميح
أحمد سميح
سعيدة عامر
dostor.org/2029551

طالب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، بإلغاء النظام الفردي فى الانتخابات البرلمانية، واعتماد نظام القوائم المغلقة المطلقة وتوسيع حجم الدوائر الانتخابية بحيث يمنع انتشار المال السياسي، مشيرًا إلى أن التجربة فى مصر أثبتت فشل النظام الفردي من حيث استغلال فقر بعض الناخبين وتوجيههم لانتخاب مرشح معين مقابل المال.

وأكد سميح، لـ"الدستور"، أهمية أن تكون القوائم مطلقة بحيث لا يكون هناك تمايز لمَن جاء أول القائمة ولمن جاء آخرها، كما يجب أن يمنح المستقلين حق تشكيل القوائم فى ظل ضعف الأحزاب وعدم قدرتها على تشكيل قوائم تقنع الناخبين، كما أكد أهمية أن تقسم محافظات الجمهورية لقطاعات انتخابية دوائر كبرى فكلما كبر حجم الدائرة كلما قل استخدام المال.

كان الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أكد أن الحكومة لم تقدم بعد تعديلاتها على قانون مجلس النواب، مؤكدًا أنهم سيستطلعوا آراء القوى السياسية بشأن النظام الانتخابي قبل إقراره.

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