التحقيق في تعذيب سودانيين في ليبيا على يد تجار بشر

أعلن الاتحاد الإفريقي فتح تحقيق في فيديو صادم تم تدواله على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من السودانيين قيل إنهم في ليبيا، يجري تعذيبهم أمام الكاميرا من أجل أن يحرك ذلك مشاعر ذويهم لدفع فدية مقابل إرجاعهم.



وكشف الاتحاد الإفريقي عن أن مقاطع الفيديو المتداولة حديثة، وتم فتح تحقيق بشأنها، وقالت مفوضة الشئون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الإفريقي أميرة الفاضل، إن الفيديوهات المتداولة لسودانيين يتم تعذيبهم في ليبيا هي حديثة، وتم فتح تحقيق بشأنها.



وتظهر مقاطع الفيديو مجموعة من السودانيين ملقون على الأرض على وجوههم، بينما هناك من يقوم بتعذيبهم بأشكال مختلفة من أجل الحصول على فدية، ويستخدم المختطفون في سبيل ذلك، النار والضرب.



ومن جانبها، أشارت أميرة الفاضل في تصريحات صحفية إلى أن زيارتها السابقة إلى ليبيا بعد انتشار فيديوهات بشأن بيع الأفارقة في ليبيا استطاعت أن تعيد أكثر من 8000 مهاجر إفريقي إلى بلدانهم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، من بينهم 129 سودانيا.



