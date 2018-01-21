أحزاب وائتلافات تُدشن مؤتمرات جماهيرية لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

قال النائب البرلمانى أحمد زيدان، عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر»، إن الائتلاف وضع خطة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية على عدة مراحل، تعتمد على توعية المواطنين فى الدوائر المختلفة، عن طريق نواب الائتلاف فى الدوائر والمحافظات، بإنجازات الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية.

وأضاف «زيدان»، لـ«الدستور»، أن الائتلاف فتح جميع مقراته فى المحافظات المختلفة، لتلقى التوكيلات الخاصة بتأييد الرئيس من المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة الثانية ستكون مع بداية فترة الدعاية الانتخابية، بعمل مؤتمرات جماهيرية تحث المواطنين على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وانتخاب الرئيس السيسى.

وذكر أن الائتلاف سيناقش فى اجتماعاته المقبلة تدشين عدد من الفعاليات الجماهيرية لدعم الرئيس السيسى فى المحافظات المختلفة، بعد إعلان ترشحه بشكل رسمى وبداية فترة الدعاية الانتخابية، لافتًا إلى أن الرئيس حقق العديد من الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى، واتخذ قرارات اقتصادية ستجنى ثمارها الأجيال المقبلة، وهو الأمر الذى بدا جليًا فى مؤتمر «حكاية وطن»، بتقديم الرئيس كشف حسابه خلال الفترة الماضية للمواطنين.

من جانبه، قال رئيس الائتلاف، المهندس محمد السويدى، إن الرئيس السيسى قاد مصر إلى بر الأمان بعد أحداث عاصفة، واستطاع إعادة الاستقرار إلى الوطن، وفترة ولايته الأولى شهدت إنجازات كبرى يشهد بها القاصى والدانى، مضيفًا: «الإنجازات تتحدث عن نفسها بالأرقام، ولهذا ومن منطلق الحس الوطنى بالمقام الأول فإننا ندعم ترشح الرئيس لفترة ولاية ثانية، حرصًا على صالح الوطن، واستكمالًا للبناء والإنجاز».

وتابع السويدى: «استطاعت مصر فى عهد الرئيس السيسى أن تواجه قوى الشر فى الداخل والخارج، واستردت الدولة مكانتها مجددًا بعد أحداث عصيبة، ولا تزال فى معركتها وصمودها ضد الإرهاب الأعمى بفضل أبنائها المواطنين ورجال الجيش والشرطة وبفضل القيادة الحكيمة للرئيس، الذى استطاع أن يُعيد لمصر مكانتها فى المنطقة والعالم».

وأوضح السويدى: «فى الفترة الأولى للرئيس تم إنجاز نحو ١١ ألف مشروع فى مدة زمنية أقل من ٤ سنوات بتكلفة تريليونى جنيه، كما كان هناك اهتمام كبير بالمرأة التى باتت تُمثل ١٥٪ من البرلمان، و٢٠٪ من الحكومة، كما ارتفعت رواتب الموظفين فى الدولة من ٨٠ مليار جنيه فى عام ٢٠١١ إلى ٢٣٠ مليارًا فى الفترة الحالية، كما شهدت السنوات الأربع الأخيرة رفع حد الإعفاء الضريبى إلى ٧٢٠٠ جنيه سنويًا، وهو ما يعنى زيادة أخرى فى دخل الفرد، وتم توصيل مياه الشرب النقية إلى ٩٦٪ من الأسر المصرية فى كل أرجاء البلاد».

من جهته، قال اللواء هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، عضو حزب «الوفد»، إن الحزب سيدعم الرئيس السيسى، وجهوده الرامية نحو تحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية للشعب المصرى، خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد إعلانه الترشح بشكل رسمى لفترة رئاسية ثانية.

وأضاف «أباظة»، لـ«الدستور»، أنّ الوفد سيشكل غرفة عمليات مركزية بمقره الرئيسى فى الدقى لدعم الرئيس السيسى، وحشد الناخبين وعمل مؤتمرات جماهيرية تشرح للمواطنين إنجازات الرئيس، ولماذا يجب عليهم اختيار الرئيس السيسى لولاية ثانية، فضلًا عن الدعم الإعلامى عن طريق جريدة الحزب.

وأوضح أن الغرفة المركزية ستعمل على رصد ومتابعة العملية الانتخابية، إضافة إلى لجان بمختلف المحافظات، وأخرى بالقرى والمراكز، بجانب حملات طرق أبواب لتوضيح التحديات التى تواجه البلاد وضرورة الاصطفاف خلف الدولة المصرية وانتخاب الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية.

فى سياق متصل، قال إسلام الغزولى، عضو المكتب السياسى لحزب «المصريين الأحرار»، مستشار رئيس الحزب لشئون الشباب، إن الحزب بصدد تنظيم عدد كبير من المؤتمرات الجماهيرية على غرار ما قامت به حملة «مواطن»، التى تنسق مع الحزب فى دعم الرئيس فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف «الغزولى»، لـ«الدستور»، أن المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة خلال الفترة المقبلة ستكون فى المحافظات المختلفة من أجل توعية المواطنين.

وقال أسامة الهوارى، منسق جمعية «من أجل مصر»، وحملة «كلنا معاك» بمحافظة قنا، إن الحملة نجحت فى استخراج ٢٥ ألف توكيل لتأييد الرئيس السيسى، وجمعها بالمقر الرئيسى للحملة بنادى المعلمين، لتكون المحافظة الأولى التى تحقق المطلوب دستوريًا.

وأكد «الهوارى» استمرار العمل لجمع المزيد من التوكيلات لدعم ترشيح الرئيس السيسى داخل محافظة قنا فى الانتخابات المقبلة.



